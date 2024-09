Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Albenga per Giovedì 26 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 22°C, mentre i venti soffieranno con intensità variabile, raggiungendo anche punte di 34,8 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 96%.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 17,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 78%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 21,7°C intorno alle 09:00. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che raggiungeranno i 19,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi piogge.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con picchi di 20,6°C alle 12:00. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,15 mm a 0,37 mm. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 32,9 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle piogge, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le precipitazioni si attesteranno tra 0,15 mm e 0,29 mm. I venti saranno freschi, con raffiche che potranno superare i 41 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Albenga nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibili schiarite nel fine settimana. Tuttavia, per Giovedì 26 Settembre, si prevede un giorno caratterizzato da piogge leggere e temperature miti, rendendo consigliabile portare con sé un ombrello e vestirsi a strati per affrontare le variazioni di temperatura e le condizioni di umidità.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 8.3 OSO max 14.3 Libeccio 78 % 1013 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 23 % 12.6 OSO max 24.9 Libeccio 77 % 1011 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° prob. 30 % 8.2 O max 13.1 Ponente 70 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 42 % 13.4 SSO max 24.6 Libeccio 71 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.25 mm 22.6 SSO max 32.6 Libeccio 86 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +20.3° perc. +20.8° 0.28 mm 21.1 SSO max 32.7 Libeccio 92 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +20.2° perc. +20.8° 0.23 mm 22.3 SSO max 32.3 Libeccio 96 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +20.2° perc. +20.9° 0.29 mm 22.9 SSO max 36.8 Libeccio 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:12

