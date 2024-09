Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Angri indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nelle prime ore del giorno. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 23,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 32% e il 34%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non evidenzieranno significative variazioni, con temperature che si attesteranno tra i 22°C e i 23,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, raggiungendo il 96% nel tardo pomeriggio. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità comprese tra 5 km/h e 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile indossare abiti leggeri e traspiranti.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo che si manterrà prevalentemente coperto. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 55%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Angri indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.3° Assenti 2.8 E max 5 Levante 45 % 1014 hPa 3 nubi sparse +18.5° perc. +17.6° Assenti 1.2 NE max 3.3 Grecale 48 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.1° Assenti 1.5 E max 2.4 Levante 48 % 1013 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +21.4° Assenti 4.6 ONO max 6.4 Maestrale 34 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +22.9° Assenti 8.3 OSO max 10.2 Libeccio 33 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +22.6° Assenti 9 OSO max 8.5 Libeccio 37 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +21° Assenti 5.2 ONO max 8.1 Maestrale 40 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +20.3° Assenti 2.7 NO max 5.5 Maestrale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:06

