Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Angri indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento delle temperature, che raggiungeranno un picco di circa 24,4°C nel primo pomeriggio. L’umidità rimarrà contenuta, oscillando tra il 30% e il 56%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno e temperature che varieranno da 17,4°C a 16,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 56%, creando un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un’ottima esposizione al sole. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, stabilizzandosi attorno ai 24,4°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Anche la velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno ai 11 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,7°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con un’umidità che si attesterà intorno al 58%. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, mantenendo un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Angri sembrano promettenti. Martedì e Mercoledì si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 25°C. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 10 NE max 13.8 Grecale 56 % 1022 hPa 3 cielo sereno +16.9° perc. +16.2° Assenti 6.9 NE max 9.3 Grecale 60 % 1021 hPa 6 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 5.8 NNE max 7.3 Grecale 57 % 1021 hPa 9 cielo sereno +22.2° perc. +21.4° Assenti 3.4 NNO max 5.4 Maestrale 33 % 1021 hPa 12 cielo sereno +24.4° perc. +23.6° Assenti 8.9 O max 9.8 Ponente 30 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23.2° perc. +22.6° Assenti 11.2 O max 11.3 Ponente 39 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° Assenti 6.5 ONO max 8.4 Maestrale 52 % 1019 hPa 21 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 3.7 N max 4.4 Tramontana 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:40

