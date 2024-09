Previsioni Meteo Argenta: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Argenta di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di pioggia leggera, soprattutto nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 16°C e una massima che raggiungerà i 21°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 25 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una percezione di maggiore freschezza.

Durante la notte, si assisterà a piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 21°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da un 63% a un 59%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest con intensità moderata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%. La velocità del vento diminuirà leggermente, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui 17°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un cielo più sereno. Il vento sarà debole e le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma non ci saranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Sabato e Domenica si preannunciano giornate più soleggiate, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.64 mm 4.1 NO max 17.9 Maestrale 88 % 1018 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 54 % 8.7 NNO max 21.2 Maestrale 85 % 1017 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 37 % 12.2 NO max 22.9 Maestrale 85 % 1019 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° prob. 14 % 16.8 NNE max 25.8 Grecale 63 % 1019 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° prob. 32 % 13.4 ENE max 19.8 Grecale 62 % 1019 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° prob. 21 % 10 E max 16.1 Levante 69 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 21 % 5.4 SSE max 8.5 Scirocco 77 % 1020 hPa 21 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 3.5 ONO max 5.5 Maestrale 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:08

