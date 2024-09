Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con possibilità di piogge leggere nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 24,8°C. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,2°C. L’umidità sarà elevata, intorno all’81%, e non si prevederanno precipitazioni significative. La mattina inizierà con un cielo ancora coperto, ma già dalle 08:00 si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature in aumento fino a 22,8°C. Tuttavia, ci sarà la possibilità di pioggia leggera tra le 11:00 e le 12:00, con accumuli di circa 0,12 mm.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,5°C. La ventilazione rimarrà leggera, con direzione prevalentemente da est. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con temperature in calo fino a 17,9°C. L’umidità si attesterà intorno al 78%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con cieli variabili e occasionali piogge, ma senza particolari eventi meteorologici estremi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questa settimana condizioni favorevoli per attività all’aperto, sebbene sia sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +16° prob. 30 % 10.6 OSO max 10.8 Libeccio 81 % 1015 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 9 SO max 9.4 Libeccio 76 % 1015 hPa 6 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° prob. 9 % 6.9 SO max 6.9 Libeccio 74 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° prob. 34 % 4.5 SSE max 9.2 Scirocco 54 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +24.8° perc. +24.6° 0.12 mm 3.2 E max 9.9 Levante 50 % 1014 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.3° prob. 36 % 3.2 ESE max 8.7 Scirocco 57 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° prob. 27 % 7.6 SO max 7.8 Libeccio 79 % 1016 hPa 21 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° prob. 2 % 10.5 OSO max 11.4 Libeccio 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:52

