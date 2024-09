Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ascoli Piceno di Lunedì 30 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della temperatura.

Durante la notte, il meteo si presenterà stabile, con un cielo completamente sereno e una temperatura che si attesterà attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà intorno al 73%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 7 km/h e i 8 km/h, proveniente principalmente da Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’8%. L’umidità si ridurrà, portandosi al 48%, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra i 10 km/h e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, si verificherà un cambiamento significativo. Il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 19°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, portandosi al 55%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. Il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 60% e il 76%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano un inizio di Ottobre con temperature in calo e una maggiore instabilità atmosferica. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa e una possibile diminuzione delle temperature, che potrebbero scendere ulteriormente nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno approfittare di questa giornata, poiché le condizioni meteo potrebbero cambiare rapidamente nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.1° perc. +11.3° Assenti 7 O max 6.7 Ponente 73 % 1025 hPa 3 cielo sereno +11.6° perc. +10.8° Assenti 7.7 OSO max 6.9 Libeccio 74 % 1024 hPa 6 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 7.6 OSO max 7 Libeccio 72 % 1023 hPa 9 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 6.8 N max 7.8 Tramontana 51 % 1022 hPa 12 cielo sereno +20.3° perc. +19.6° Assenti 12.5 NNE max 12.4 Grecale 48 % 1021 hPa 15 nubi sparse +18.3° perc. +17.7° Assenti 9.6 NE max 7.8 Grecale 59 % 1020 hPa 18 nubi sparse +13.5° perc. +13° Assenti 3 SO max 3.2 Libeccio 80 % 1021 hPa 21 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 5.5 OSO max 5.1 Libeccio 78 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:43

