Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Bagheria di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, garantendo un clima ideale per attività all’aperto. La sera si presenterà con temperature in calo, ma sempre sotto un cielo sereno.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Bagheria avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento sarà di 9,8 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 40%, ma non si prevedono piogge significative. L’umidità si manterrà attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che salirà fino a 23,6°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa scenderà al 19%, e il vento continuerà a spirare da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 16,3 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 48%. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo un comfort ottimale. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature gradevoli e cieli sereni. Lunedì e martedì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nelle temperature. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° Assenti 9.5 O max 12.3 Ponente 63 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +18.8° Assenti 10 O max 11.7 Ponente 60 % 1015 hPa 7 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° prob. 5 % 10.6 O max 12.7 Ponente 51 % 1015 hPa 10 nubi sparse +22.8° perc. +22.3° prob. 6 % 13.2 NO max 14 Maestrale 48 % 1016 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 17 NNO max 17.9 Maestrale 48 % 1015 hPa 16 cielo sereno +22.1° perc. +21.6° Assenti 14.5 NNO max 15.7 Maestrale 49 % 1015 hPa 19 poche nuvole +20.7° perc. +20.2° Assenti 5.4 ONO max 5 Maestrale 55 % 1016 hPa 22 cielo sereno +19.9° perc. +19.4° Assenti 6 OSO max 5.4 Libeccio 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:09

