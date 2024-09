Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +23,6°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1015 hPa. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,6 km/h e i 5,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una serata tranquilla.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +26,7°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. Non ci saranno precipitazioni e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +26,1°C alle 15:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 9,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 60%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, la sera porterà temperature intorno ai +24,4°C. Il cielo rimarrà ancora sereno, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si attesterà attorno al 59% e non ci saranno segni di precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà costante, garantendo un finale di giornata piacevole e senza sorprese.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa +24,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 58% e una pressione atmosferica di 1014 hPa. La velocità del vento sarà molto leggera, oscillando tra 1,3 km/h e 1,7 km/h, proveniente da sud. Non ci saranno precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i +27,2°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, creando condizioni piacevoli. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa +23,9°C alle 15:00. La velocità del vento sarà più sostenuta, raggiungendo i 21 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 80%. Nonostante la presenza di nuvole, le precipitazioni rimarranno assenti, permettendo di continuare a godere del fine settimana.

La sera porterà un cielo coperto e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai +21,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 15,1 km/h e i 19,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, ma non ci saranno precipitazioni significative.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa +21,2°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1018 hPa. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 14,9 km/h, proveniente da nord-ovest. Si registreranno precipitazioni leggere durante le prime ore della notte.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +20,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, e continueranno le precipitazioni leggere, rendendo la mattinata piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento temporaneo, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che saliranno fino a +22,2°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 30 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%. Nonostante le nubi, le precipitazioni dovrebbero diminuire, permettendo di godere di qualche momento di sole.

La sera porterà un cielo nuovamente coperto, con temperature in calo a circa +20,5°C. La velocità del vento sarà ancora sostenuta, attorno ai 23,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, il fine settimana a Barcellona Pozzo di Gotto si presenterà con un Venerdì e un Sabato prevalentemente sereni, ideali per attività all’aperto. Domenica, invece, porterà un cambiamento con l’arrivo di nuvole e possibili precipitazioni, rendendo il giorno meno favorevole per le uscite. Si consiglia di approfittare del Venerdì e del Sabato per godere del bel tempo prima dell’arrivo di condizioni più instabili.

