Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

Le condizioni meteo di Mercoledì 11 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,9°C e i 26°C, mentre il vento sarà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 21,2 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 79%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 62%. Le temperature si manterranno sui 23,5°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 17,5 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0,51 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno e si passerà a un cielo con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 25,7°C entro le ore 09:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, ma con intensità ridotta, attorno ai 8,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 65%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere che si presenteranno nuovamente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,6°C, mentre il vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 10,3 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui 23,4°C. Il vento continuerà a essere leggero, favorendo una sensazione di freschezza. L’umidità si stabilizzerà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero raggiungere i 28°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +23.5° perc. +24° 0.48 mm 16.9 ONO max 20.6 Maestrale 80 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +22.5° perc. +23° 0.24 mm 13.4 O max 15.3 Ponente 83 % 1009 hPa 7 poche nuvole +24.5° perc. +24.9° prob. 25 % 10.1 O max 13 Ponente 71 % 1010 hPa 10 poche nuvole +26° perc. +26° prob. 14 % 8.1 ONO max 12 Maestrale 63 % 1010 hPa 13 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 20 % 10.3 NO max 10.9 Maestrale 64 % 1010 hPa 16 nubi sparse +25.3° perc. +25.7° prob. 24 % 7.5 NO max 7.9 Maestrale 67 % 1010 hPa 19 nubi sparse +23.9° perc. +24.3° prob. 9 % 6 ONO max 7.2 Maestrale 74 % 1011 hPa 22 poche nuvole +23.1° perc. +23.5° prob. 5 % 8.2 O max 7.8 Ponente 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:09

