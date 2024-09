Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto indicano una settimana variabile. Lunedì, piogge moderate caratterizzeranno la giornata, con temperature intorno ai +27,6°C. Martedì, la pioggia continuerà, ma con intensità più leggera. Mercoledì, si prevedono piogge leggere e temperature più fresche. Giovedì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso senza precipitazioni. Si consiglia di avere sempre con sé un ombrello nei prossimi giorni.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Barcellona Pozzo di Gotto, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento soffierà a 15,5km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 19,1km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +25,2°C, percepite come +25,6°C. Il vento soffierà a 5,2km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 8,7km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.92mm con una pioggia di intensità moderata.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, la pioggia si intensificherà diventando forte con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 11,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 19,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.47mm con pioggia di intensità moderata.

Sera: In serata, la pioggia continuerà a cadere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C, percepite come +24,6°C. Il vento soffierà a 21,3km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 29,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.4mm con pioggia di intensità moderata.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Barcellona Pozzo di Gotto, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,5°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà a 28,7km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 37km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +23,8°C, percepite come +24°C. Il vento soffierà a 23,1km/h da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 28,9km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.15mm con una pioggia di intensità leggera.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, la pioggia continuerà a cadere con una copertura nuvolosa al 63%. Le temperature massime saranno di +23,8°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 22,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 29,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.17mm con pioggia di intensità leggera.

Sera: In serata, la pioggia leggera persiste con una copertura nuvolosa al 38%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C, percepite come +24°C. Il vento soffierà a 23,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 28,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.15mm con pioggia di intensità leggera.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Barcellona Pozzo di Gotto, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,5°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento soffierà a 10,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.1mm con pioggia di intensità leggera.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 31%. Le temperature si attesteranno sui +22,6°C, percepite come +23°C. Il vento soffierà a 13,1km/h da Ovest, con raffiche fino a 13,3km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0.21mm con una pioggia di intensità leggera.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, la pioggia continuerà a cadere con una copertura nuvolosa al 56%. Le temperature massime saranno di +25,5°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento soffierà a 5,9km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 7,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con pioggia di intensità leggera.

Sera: In serata, si prevede una copertura nuvolosa al 67% con temperature intorno ai +25,1°C, percepite come +25,5°C. Il vento soffierà a 4,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 5,9km/h. Non sono previste precipitazioni.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Barcellona Pozzo di Gotto, si prevede una copertura nuvolosa al 34% con temperature intorno ai +23,1°C, percepite come +23,4°C. Il vento soffierà a 3,9km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 4,2km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa al 15%. Le temperature si attesteranno sui +22,9°C, percepite come +23,3°C. Il vento soffierà a 3,7km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 3,9km/h. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevede una copertura nuvolosa al 18% con temperature intorno ai +22,8°C, percepite come +23,1°C. Il vento soffierà a 4,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni.

Sera: In serata, si prevede una copertura nuvolosa al 19% con temperature intorno ai +22,6°C, percepite come +22,9°C. Il vento soffierà a 5,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,5km/h. Non sono previste precipitazioni.

In base alle previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto, si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello nei prossimi giorni, in quanto sono previste precipitazioni di diversa intensità. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

