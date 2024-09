Previsioni Meteo Battipaglia: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,1°C nel corso della mattina. La presenza di nuvole sparse e momenti di cielo coperto influenzerà l’umidità, che si attesterà intorno al 46% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali e settentrionali, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 82%, mentre il vento si manterrà leggero, con una velocità di circa 7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e nella mattina si assisterà a un aumento delle temperature, che toccheranno i 19,3°C alle 07:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo prevalentemente coperto intorno alle 13:00, quando si registrerà una temperatura di 24,8°C.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 23,8°C alle 15:00. La nuvolosità rimarrà presente, con un cielo coperto che potrebbe portare a momenti di sole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 51%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 17,6°C alle 22:00. Il cielo si presenterà sereno, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un’umidità che si attesterà intorno al 80%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre domenica potrebbe portare qualche nuvola in più. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è sempre consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 7.1 ENE max 6.6 Grecale 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 9.1 NE max 10.2 Grecale 82 % 1015 hPa 6 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 9.4 NE max 14.1 Grecale 82 % 1015 hPa 9 nubi sparse +24.1° perc. +23.9° Assenti 3.9 ENE max 6.9 Grecale 48 % 1015 hPa 12 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 10.1 OSO max 8.2 Libeccio 44 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 4.5 O max 7.9 Ponente 51 % 1016 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 4.1 NNE max 5.2 Grecale 68 % 1017 hPa 21 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° Assenti 7.6 NE max 8 Grecale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:55

