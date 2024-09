Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a dominare il cielo, portando a una copertura quasi totale. La sera offrirà un clima più sereno, con temperature in calo.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 85% e una temperatura di +17,7°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi a +17,5°C. La velocità del vento si manterrà intorno agli 8,3 km/h da Est-Nord Est, con un’umidità del 79%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione non subirà significative variazioni, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 94% e temperature che scenderanno gradualmente.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che raggiungerà i +18,9°C. La situazione migliorerà leggermente con l’arrivo delle 07:00, quando si potranno osservare poche nuvole e una temperatura di +21,9°C. Tuttavia, già dalle 09:00, le nubi sparse torneranno a farsi più presenti, mantenendo una temperatura intorno ai +24,9°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che scenderà a +24,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le temperature continueranno a diminuire fino a toccare i +20,2°C alle 17:00. L’umidità si manterrà alta, superando il 60%, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 8,6 km/h.

La sera porterà un miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno a partire dalle 20:00, quando la temperatura scenderà a +18,5°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’82%, ma la sensazione di freschezza sarà più marcata. Le temperature continueranno a calare, raggiungendo i +17,9°C entro la 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio coperto, per poi concludersi con un clima più sereno nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più piacevoli e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 8.3 ENE max 8.7 Grecale 79 % 1019 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° Assenti 7.1 ENE max 7.7 Grecale 78 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 5.5 ENE max 6.9 Grecale 71 % 1019 hPa 9 nubi sparse +24.9° perc. +24.8° Assenti 6.2 OSO max 4.3 Libeccio 49 % 1019 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° Assenti 9.4 OSO max 7.4 Libeccio 53 % 1018 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 8.6 OSO max 7.5 Libeccio 60 % 1017 hPa 18 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 2.6 ENE max 3.7 Grecale 82 % 1017 hPa 21 cielo sereno +18.3° perc. +18.3° Assenti 6.1 ENE max 5.6 Grecale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:52

