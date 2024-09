Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si prevedono forti piogge con temperature iniziali di +19,6°C e venti a 38 km/h. Le precipitazioni raggiungeranno un accumulo di 13,08 mm. La mattina porterà un miglioramento, con temperature che saliranno fino a 22,3°C. Tuttavia, il pomeriggio rimarrà nuvoloso, con un calo a 19,7°C entro sera e un ritorno della pioggia leggera. Sabato 14 Settembre vedrà un miglioramento, con temperature che toccheranno 21,4°C e piogge leggere. Domenica 15 Settembre, infine, si prevede un cielo prevalentemente sereno e temperature fino a 23,4°C.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si prevederà un inizio di giornata caratterizzato da forti piogge. Alle 00:00, la temperatura si attesterà intorno ai +19,6°C, con una copertura nuvolosa del 100% e una velocità del vento di 38 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno intense, con un accumulo di 13,08 mm di pioggia. La situazione rimarrà simile fino alle 01:00, quando la temperatura scenderà leggermente a +19,4°C e la pioggia continuerà a cadere con una velocità del vento di 29,7 km/h.

Proseguendo nella notte, alle 02:00 si assisterà a una diminuzione dell’intensità della pioggia, che diventerà leggera, con una temperatura di +18,9°C. Alle 03:00, il cielo si presenterà coperto e la temperatura scenderà ulteriormente a +18,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attestandosi al 90%. Alle 04:00, si passerà a nubi sparse, con una temperatura di +18,2°C e una leggera brezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura di +19,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,4 km/h. Alle 08:00, la temperatura salirà a +20,6°C, ma il cielo rimarrà coperto. Alle 10:00, si prevede un miglioramento, con nubi sparse e una temperatura di +21,9°C. La giornata proseguirà con temperature che toccheranno i 22,3°C alle 12:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una temperatura di 21,7°C. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, con una leggera diminuzione della velocità del vento. Alle 15:00, la temperatura scenderà a 20,2°C e il cielo sarà ancora nuvoloso. La giornata si concluderà con una cielo coperto alle 17:00, con temperature attorno ai 19,7°C.

Infine, nella sera, si prevede un ritorno della pioggia leggera a partire dalle 19:00, con temperature che scenderanno fino a 16,5°C alle 21:00. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,54 mm. La serata si chiuderà con piogge leggere fino a mezzanotte.

Sabato 14 Settembre

Nella notte di Sabato 14 Settembre, si prevede un miglioramento rispetto al giorno precedente, con piogge leggere che continueranno fino alle 02:00, quando la temperatura scenderà a +14,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 23%, e il vento si presenterà debole, con velocità di 9,4 km/h. Alle 03:00, il cielo si schiarirà, mostrando poche nuvole e una temperatura di +14,2°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 15,1°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. Alle 09:00, la temperatura salirà a 21,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Alle 12:00, si prevede una temperatura di 21,4°C con nubi sparse.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà ancora nuvoloso, con temperature che toccheranno i 20,6°C. Alle 14:00, si prevede un ritorno della pioggia leggera, ma con accumuli minimi. La temperatura scenderà a 20,3°C alle 15:00. La giornata si concluderà con un cielo coperto alle 19:00, con temperature attorno ai 16,2°C.

Nella sera, a partire dalle 20:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +14°C. Alle 03:00, il cielo sarà coperto, ma senza precipitazioni. Alle 06:00, la temperatura salirà a 15,2°C e il cielo rimarrà nuvoloso.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, si prevede un aumento della temperatura fino a 20,3°C. Il cielo rimarrà coperto, ma senza piogge. Alle 10:00, la temperatura raggiungerà i 22,4°C, con condizioni di stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cielo sereno con temperature che toccheranno i 23,4°C. La giornata proseguirà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno a 21,8°C alle 15:00.

Nella sera, a partire dalle 19:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La serata si concluderà con un cielo sereno e temperature stabili.

In conclusione, il fine settimana a Battipaglia si presenterà con un Venerdì caratterizzato da piogge intense, un Sabato in miglioramento con piogge leggere e un Domenica prevalentemente serena. Sarà un weekend da vivere con attenzione, soprattutto nella giornata di Venerdì, mentre Sabato e Domenica offriranno condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

