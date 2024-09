Previsioni Meteo Belpasso: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belpasso di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 2%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un profilo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,5°C intorno a mezzogiorno. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente il sole, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 24,2 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 34%, garantendo un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 25,8°C. Il cielo rimarrà sereno, e la brezza tesa continuerà a soffiare da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 31,6 km/h. L’intensità del vento sarà moderata, contribuendo a mantenere l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. La brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo la serata ideale per attività all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare moderatamente. Pertanto, sarà un fine settimana ideale per godere delle attività all’aperto, approfittando di un clima favorevole e di cieli limpidi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 11.9 O max 21.2 Ponente 59 % 1012 hPa 3 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 14.1 O max 31.4 Ponente 60 % 1012 hPa 6 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° prob. 4 % 15.4 O max 34.4 Ponente 63 % 1012 hPa 9 poche nuvole +25.5° perc. +25.2° prob. 26 % 23.4 O max 44.4 Ponente 42 % 1012 hPa 12 poche nuvole +27.5° perc. +26.9° prob. 22 % 23.6 O max 38.2 Ponente 34 % 1011 hPa 15 cielo sereno +25.8° perc. +25.4° Assenti 19.8 ONO max 31.6 Maestrale 36 % 1011 hPa 18 cielo sereno +20.7° perc. +20° Assenti 16.7 ONO max 24.2 Maestrale 45 % 1013 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +17.7° Assenti 16 ONO max 28.2 Maestrale 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:06

