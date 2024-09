Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Biancavilla si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e da possibili piogge nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 19,4°C a un massimo di 31°C, con un clima generalmente mite. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il picco nel pomeriggio, quando si registreranno anche le prime piogge leggere. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 18,3 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 21,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 58%. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest garantirà un clima piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 30°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, sotto il 10%, e l’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 30,6°C a 25,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 78%, e si registreranno anche le prime precipitazioni, con una pioviggine leggera che potrebbe accumularsi fino a 0,24 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,4°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 37%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci. I venti saranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 9,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Biancavilla indicano un inizio di giornata soleggiato, seguito da un pomeriggio caratterizzato da un aumento della nuvolosità e da piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un clima variabile, con possibilità di ulteriori precipitazioni e temperature in calo. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata, mentre chi cerca freschezza e un clima più fresco potrà godere della serata.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 5.9 NO max 9.3 Maestrale 58 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 6.4 NO max 9.4 Maestrale 58 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.3° perc. +25.1° Assenti 5.4 NO max 9 Maestrale 47 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +28.9° Assenti 5.5 O max 11.8 Ponente 32 % 1014 hPa 13 nubi sparse +30.6° perc. +29.6° Assenti 6.8 OSO max 18.1 Libeccio 33 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +25.8° perc. +25.8° 0.24 mm 0.9 SE max 9.9 Scirocco 52 % 1014 hPa 19 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 15 % 8.1 NNO max 13.9 Maestrale 77 % 1016 hPa 22 nubi sparse +19.9° perc. +20° prob. 19 % 9.5 NO max 17.9 Maestrale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:43

