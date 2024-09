Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bisceglie di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 22,6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, raggiungendo i 24,5°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 54% e il 67%. I venti saranno moderati, con velocità che potranno arrivare fino a 26,3 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. La temperatura percepita si manterrà stabile, intorno ai 22,6°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti, garantendo una serata tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che si alzerà fino a 24,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 94%, e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 16,4 km/h. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni, con probabilità di pioggia molto basse.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 24°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti continueranno a soffiare moderati, con raffiche che potranno toccare i 27,7 km/h. Anche in questo intervallo orario, non si registreranno precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 23,5°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole. Anche in questo caso, le probabilità di pioggia rimarranno assenti, garantendo una serata serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteo continueranno a rimanere simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, senza il rischio di piogge imminenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 6.2 ESE max 9.8 Scirocco 61 % 1015 hPa 3 nubi sparse +22.2° perc. +22° prob. 12 % 4 SSE max 5.5 Scirocco 60 % 1015 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +21.9° prob. 8 % 5.5 SO max 6.8 Libeccio 62 % 1014 hPa 9 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° prob. 12 % 7.2 ESE max 11.3 Scirocco 56 % 1015 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24.3° prob. 4 % 20.8 E max 20.3 Levante 57 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23.9° prob. 12 % 25.4 E max 27.3 Levante 64 % 1012 hPa 18 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 4 % 18.8 SE max 23 Scirocco 64 % 1012 hPa 21 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° prob. 20 % 13.8 SSE max 21.1 Scirocco 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:44

