Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Caltagirone di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento con l’arrivo di schiarite. Nel pomeriggio, il sole dominerà la scena, mentre in sera si assisterà a un ritorno di nuvolosità. I venti saranno generalmente leggeri, con qualche raffica più intensa nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’85%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,7°C, con una percezione termica leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 5 km/h da Sud Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 31%, ma senza pioggia prevista. L’umidità sarà alta, attorno al 93%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 6:00, ci sarà una leggera pioggia che porterà a una temperatura di 16,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 95%, con venti leggeri da Ovest-Sud Ovest. Le condizioni miglioreranno progressivamente, con il cielo che diventerà sereno intorno alle 13:00, quando la temperatura salirà fino a 24,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 18 km/h, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C. Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che varierà dal 2% al 3%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità vivace. La situazione rimarrà stabile fino alle 17:00, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura di 20,3°C.

In sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature scenderanno fino a 18,3°C e i venti si faranno più leggeri, mantenendosi attorno ai 7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° prob. 16 % 4.4 SO max 4.9 Libeccio 93 % 1014 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +15.3° prob. 12 % 3.9 SO max 4.6 Libeccio 94 % 1014 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° prob. 4 % 7.9 OSO max 13 Libeccio 75 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.3° perc. +22.9° prob. 4 % 15 OSO max 16.8 Libeccio 47 % 1015 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° prob. 23 % 18.2 OSO max 21.1 Libeccio 42 % 1014 hPa 16 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° prob. 23 % 17.2 OSO max 19.8 Libeccio 50 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 7.6 SSO max 10.9 Libeccio 74 % 1015 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 6.7 SSO max 6.7 Libeccio 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:00

