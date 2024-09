Previsioni Meteo Camaiore: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Camaiore di Mercoledì 18 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e da occasionali piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. La mattina inizierà con pioggia leggera, mentre nel corso della giornata si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Tuttavia, le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi tra i 17°C e i 20°C. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 15°C e un’umidità elevata attorno all’86%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 55%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C e una copertura nuvolosa al 100%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si registrerà un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera, con una temperatura che salirà leggermente fino a 15,3°C. La probabilità di pioggia sarà del 29%. Le condizioni continueranno a essere nuvolose fino a metà mattinata, con temperature che raggiungeranno i 17°C intorno alle 09:00. Le previsioni del tempo indicano che nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che toccheranno i 20,5°C alle 14:00. L’umidità si attesterà attorno al 56%, mentre la probabilità di pioggia scenderà al 24%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si abbasseranno fino a 16,5°C alle 21:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 74%, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno all’1%.

In conclusione, le previsioni meteo per Camaiore indicano una giornata di Mercoledì 18 Settembre caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un parziale miglioramento nel pomeriggio. Tuttavia, le condizioni nuvolose persisteranno fino alla sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° prob. 17 % 9 NE max 12.7 Grecale 85 % 1016 hPa 4 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 12 % 10.2 NNE max 15 Grecale 80 % 1016 hPa 7 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 29 % 11 NNE max 17 Grecale 81 % 1016 hPa 10 cielo coperto +16.4° perc. +16° prob. 44 % 10.6 NE max 17.4 Grecale 76 % 1017 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° prob. 31 % 9.3 NE max 15.2 Grecale 59 % 1017 hPa 16 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° prob. 23 % 8.1 NE max 12.5 Grecale 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 1 % 8.3 NNE max 11.5 Grecale 73 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 1 % 8.5 NE max 10.7 Grecale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:18

