Previsioni Meteo Canosa di Puglia: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature piacevoli e una variabilità nuvolosa. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 37% al 53%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mentre l’umidità si attesterà intorno al 66%.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 22,1°C alle 07:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, ma nel corso della mattinata si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 29,2°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,2 km/h e i 12,8 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 29°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno o con poche nuvole, favorendo un’ottima visibilità. La brezza si intensificherà, raggiungendo punte di 17,2 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 29%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che si presenteranno al 71%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si stabilizzerà intorno al 53%, rendendo la serata confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 30°C, e una variabilità nuvolosa che non dovrebbe compromettere le attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 8.4 SSO max 10.9 Libeccio 67 % 1016 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 8.1 SSO max 8.7 Libeccio 69 % 1016 hPa 7 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 7.2 S max 9.5 Ostro 55 % 1016 hPa 10 nubi sparse +27.2° perc. +26.8° Assenti 4.2 O max 10.3 Ponente 36 % 1016 hPa 13 cielo sereno +29.7° perc. +28.5° Assenti 5.6 SO max 14.5 Libeccio 30 % 1014 hPa 16 poche nuvole +27.5° perc. +27.1° Assenti 12.5 O max 22.5 Ponente 37 % 1014 hPa 19 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° Assenti 6.3 OSO max 12.4 Libeccio 52 % 1014 hPa 22 nubi sparse +21.3° perc. +21° Assenti 10 SSO max 15.8 Libeccio 58 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.