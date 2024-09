Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Capaccio Paestum si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in condizioni di pioggia leggera nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 14°C durante la notte, per poi salire fino a raggiungere un massimo di 22°C nella mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta, attorno al 7%, e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14°C. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 22°C intorno alle 10:00. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 24%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano piogge leggere che si intensificheranno, con una copertura nuvolosa che arriverà a 79%. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo i 18°C entro le 16:00. Le precipitazioni si faranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 1.2mm di pioggia. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 5 e i 10 km/h.

La sera si presenterà con cieli nuvolosi e piogge persistenti, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14°C. Le piogge saranno leggere, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0.2mm. L’umidità sarà elevata, raggiungendo valori superiori all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche con piogge nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo il clima più gradevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 5.4 ENE max 7.2 Grecale 74 % 1014 hPa 3 poche nuvole +13.4° perc. +12.9° prob. 13 % 6.5 E max 6.3 Levante 80 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° prob. 25 % 5.8 ENE max 7.8 Grecale 74 % 1012 hPa 9 poche nuvole +21.2° perc. +20.7° prob. 35 % 2.2 N max 4.4 Tramontana 51 % 1012 hPa 12 poche nuvole +22.2° perc. +21.7° prob. 37 % 8.2 OSO max 7.6 Libeccio 48 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.6° 0.49 mm 8.3 SO max 8.4 Libeccio 61 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +15.4° perc. +15.1° 0.9 mm 6.1 ESE max 6.5 Scirocco 83 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.15 mm 8.1 ENE max 9.3 Grecale 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:02

