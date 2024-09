Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Capannori si prevede una giornata caratterizzata da pioggia leggera e una copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,2°C e i 21,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 37 km/h. L’umidità si manterrà elevata, superando il 80% durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano quindi un clima umido e piovoso, con possibili schiarite nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo a Capannori saranno dominate da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C e 16,8°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 97%. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da sud-ovest. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che non supereranno i 0,29 mm.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera persisterà, con temperature che saliranno fino a 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo l’88%. Il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare a 22,9 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 69%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la possibilità di passare a nubi sparse verso le ore centrali. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati. Le precipitazioni diminuiranno, con accumuli che si attesteranno tra i 0,19 mm e 0,21 mm. L’umidità, sebbene alta, scenderà leggermente, portandosi attorno al 71%.

La sera porterà nuovamente pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 93%. Il vento si attenuerà, mantenendosi su valori leggeri. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,33 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale. Dopo una giornata di pioggia, si prevede che il tempo possa stabilizzarsi, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, suggerendo la possibilità di ulteriori rovesci. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima umido continuerà a caratterizzare la regione per qualche giorno ancora.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.23 mm 5.7 SO max 9.9 Libeccio 97 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.29 mm 5 SO max 8.5 Libeccio 96 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.29 mm 10.8 OSO max 26 Libeccio 88 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.4 mm 22.9 OSO max 37 Libeccio 78 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +21.2° perc. +21.2° 0.19 mm 21.5 OSO max 35.6 Libeccio 69 % 1013 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° prob. 25 % 14.8 OSO max 30.3 Libeccio 74 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.12 mm 6.3 O max 10.6 Ponente 85 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.33 mm 4.2 NO max 4.8 Maestrale 93 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:06

