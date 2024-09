Previsioni Meteo Carini: il bollettino per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Nelle prossime giornate a Carini, si alterneranno cieli parzialmente coperti e sereni, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le precipitazioni saranno sporadiche, senza compromettere le attività all’aperto. Le condizioni meteo prevedono una copertura nuvolosa variabile, con temperature che si manterranno intorno ai valori medi di stagione. Il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà su livelli accettabili, garantendo un clima piacevole.

Lunedì 2 Settembre

Nella notte a Carini, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento soffierà a 7,2km/h provenendo dal Sud Est, con raffiche fino a 7,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 66% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Per la mattina, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +28°C, percepite come +28,7°C. Il vento sarà debole, con una velocità massima di 3km/h proveniente dal Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 53% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 68%. Le temperature massime saranno di +28,9°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 12,2km/h provenienti dal Nord. L’umidità salirà al 51% con una pressione di 1013hPa.

In serata, la copertura nuvolosa sarà del 76% con temperature intorno ai +26,4°C. Il vento soffierà a 4,9km/h provenendo dal Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 64% con una pressione di 1015hPa.

Martedì 3 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto al 83% con temperature che si manterranno intorno ai +26,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 6,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 64% con una pressione di 1015hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +26,4°C. Il vento sarà debole, con una velocità massima di 3,3km/h proveniente dall’Est – Nord Est. Sono previste precipitazioni leggere, con una quantità di 0,48mm, e l’umidità sarà al 58% con una pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 60% con temperature che si attesteranno intorno ai +28,6°C. Il vento soffierà da Nord a 11,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 49% con una pressione di 1015hPa.

In serata, la copertura nuvolosa sarà del 37% con temperature intorno ai +25,7°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 10,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 72% con una pressione di 1016hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso al 21% con temperature che si manterranno intorno ai +25,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 7,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 69% con una pressione di 1015hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +27,2°C. Il vento sarà debole, con una velocità massima di 0,9km/h proveniente dall’Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 55% con una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che si attesteranno intorno ai +29°C. Il vento soffierà da Nord a 11,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 53% con una pressione di 1014hPa.

In serata, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +26,1°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 9,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 71% con una pressione di 1014hPa.

Giovedì 5 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto al 70% con temperature che si manterranno intorno ai +25,4°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 72% con una pressione di 1013hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +25,3°C. Il vento sarà debole, con una velocità massima di 2km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 71% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 98% con temperature intorno ai +25,2°C. Il vento soffierà da Est a 5km/h. Sono previste precipitazioni leggere, con una quantità di probabilità 6%, e l’umidità sarà al 70% con una pressione di 1012hPa.

In serata, il cielo sarà coperto al 99% con temperature intorno ai +25°C. Il vento soffierà da Est a 7,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 71% con una pressione di 1012hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Carini vedranno un’alternanza di cieli parzialmente coperti e sereni, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le precipitazioni saranno presenti solo in alcune ore, ma non dovrebbero compromettere le attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni per organizzare al meglio le vostre giornate.

