Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Carini di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,1°C e i 24°C. I venti saranno moderati, con una velocità che raggiungerà i 14,1 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno da sud-est a una velocità di circa 8,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 72%, senza alcuna precipitazione prevista.

Nella mattina, il tempo non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C intorno a mezzogiorno. A partire dalle 12:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,24 mm. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 4,4 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 60%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno, seppur con intensità ridotta. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 22,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre i venti si intensificheranno, raggiungendo i 11,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67%, e la probabilità di pioggia sarà del 76%.

La sera porterà un cambiamento nel panorama meteorologico. Le nubi inizieranno a diradarsi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 20,6°C. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, con una velocità che potrà raggiungere i 16,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mantenendo un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Martedì e Mercoledì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni e temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in un periodo dell’anno in cui il clima può essere variabile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 7 % 6.3 SSE max 6.8 Scirocco 71 % 1015 hPa 4 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° prob. 6 % 5.8 SSE max 5.9 Scirocco 69 % 1014 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° prob. 17 % 6.2 SSE max 7.6 Scirocco 63 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° prob. 19 % 3.2 ESE max 5.8 Scirocco 59 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +23.7° perc. +23.7° 0.21 mm 4.1 ONO max 6.8 Maestrale 61 % 1012 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° prob. 76 % 9.8 SO max 13.6 Libeccio 70 % 1013 hPa 19 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° prob. 10 % 9.8 SSO max 11.6 Libeccio 77 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 25 % 13.2 SO max 15.4 Libeccio 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:58

