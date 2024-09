Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Carini indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge leggere al mattino e un graduale miglioramento nel pomeriggio. I dati raccolti mostrano un inizio di giornata piuttosto umido, ma con temperature che si manterranno su valori gradevoli.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 1%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Ovest contribuirà a mantenere l’atmosfera fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà. Si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 70%. Le temperature saliranno fino a 20°C alle 07:00, per poi raggiungere i 22°C intorno alle 09:00. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che varieranno da 0,16mm a 0,49mm. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 60% e il 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni inizieranno a migliorare. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, e la temperatura massima raggiungerà i 23,2°C alle 14:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,9km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno progressivamente, rendendo il pomeriggio più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che scenderanno a circa 20°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 30%, e non si prevedono precipitazioni. Le condizioni saranno tranquille, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento generale. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Giovedì e Venerdì potrebbero portare temperature più elevate e cieli sereni, offrendo così un’opportunità per godere delle bellezze locali. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.2° perc. +19.2° Assenti 12 SSO max 13.8 Libeccio 76 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +18.9° perc. +18.8° 0.13 mm 10.3 SO max 11.7 Libeccio 77 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +20° perc. +19.9° 0.29 mm 9.5 SSO max 12.3 Libeccio 70 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +22.4° perc. +22.2° 0.49 mm 11.6 O max 15.9 Ponente 60 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +23.1° perc. +23° 0.18 mm 9.6 O max 13.8 Ponente 58 % 1014 hPa 16 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° prob. 11 % 9.3 ONO max 10.9 Maestrale 63 % 1014 hPa 19 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° Assenti 1.8 NNO max 2.4 Maestrale 69 % 1015 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 4.8 SE max 5.2 Scirocco 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:06

