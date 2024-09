Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo coperto e piogge leggere, che si trasformeranno in un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,2°C e i 23°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, Carini si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà contenuta, con valori che varieranno dal 16% al 27%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno porteranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 20,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino alle ore 08:00, per poi iniziare a diradarsi. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 36%. A partire dalle 09:00, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 22,8°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. A partire dalle 13:00, il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 36% entro le 15:00, e il vento si farà più sostenuto, con velocità che raggiungeranno i 11,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 55%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 24%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo condizioni di calma e piacevoli per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì con piogge leggere al mattino, il weekend si presenterà con cieli sereni e temperature gradevoli, favorendo attività all’aperto e momenti di relax. La tendenza per i giorni successivi suggerisce un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli, rendendo Carini una meta ideale per chi desidera godere di un clima temperato e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° prob. 20 % 3.5 N max 3.3 Tramontana 73 % 1013 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° prob. 27 % 6.1 NNO max 6.9 Maestrale 74 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +20.9° perc. +20.8° 0.18 mm 5.2 NO max 6.3 Maestrale 68 % 1015 hPa 10 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° prob. 27 % 4.9 NE max 5.2 Grecale 55 % 1015 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 9.8 N max 8.1 Tramontana 55 % 1015 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +21.9° Assenti 10.2 N max 8.9 Tramontana 61 % 1016 hPa 19 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° Assenti 6.1 NNE max 7.3 Grecale 68 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 4.6 E max 5.6 Levante 70 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:03

