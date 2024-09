Previsioni Meteo Carpi: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 63%, con temperature intorno ai 22°C. Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 99%, con una temperatura che salirà leggermente a 22,2°C e una probabilità di pioggia del 41%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, ma senza precipitazioni, con temperature che raggiungeranno i 27,8°C. Sabato e Domenica si preannunciano sereni, con temperature più fresche, ideali per attività all’aperto, senza precipitazioni significative.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 63%. La temperatura si attesterà intorno ai 22°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 16,1 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 30,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 24%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 67%.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura salirà leggermente a 22,2°C, con una temperatura percepita di 22,2°C. La velocità del vento scenderà a 14,9 km/h, mantenendosi sempre da Sud-Sud Est. La probabilità di pioggia aumenterà al 41% e l’umidità si attesterà al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura raggiungerà i 27,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 27,3°C. La velocità del vento aumenterà a 17,4 km/h da Sud-Ovest, con raffiche fino a 32,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 38%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. La temperatura scenderà a 20,2°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 12,7 km/h da Sud-Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 28,7 km/h. L’umidità si attesterà al 52%.

Sabato 28 Settembre

Nella notte di Sabato 28 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. La temperatura scenderà a 17,6°C, con una temperatura percepita di 17,1°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h da Sud, con raffiche fino a 5,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 64%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 9%. La temperatura salirà a 20,2°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento aumenterà a 14 km/h da Sud-Ovest, con raffiche fino a 22,5 km/h. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 47%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 10%. La temperatura raggiungerà i 19,4°C, con una temperatura percepita di 18,7°C. La velocità del vento sarà di 15,5 km/h da Nord-Ovest, con raffiche fino a 21,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 52%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 1%. La temperatura scenderà a 14,5°C, con una temperatura percepita di 13,6°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h da Sud-Sud Est, con raffiche fino a 6,2 km/h. L’umidità si attesterà al 63%.

Domenica 29 Settembre

Nella notte di Domenica 29 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura scenderà a 13,3°C, con una temperatura percepita di 12,7°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h da Est-Nord Est, con raffiche fino a 10,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 77%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. La temperatura salirà a 17,1°C, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di 1 km/h da Nord-Ovest, con raffiche fino a 4,7 km/h. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura raggiungerà i 20,2°C, con una temperatura percepita di 19,4°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h da Est-Sud Est, con raffiche fino a 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 44%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. La temperatura scenderà a 15,5°C, con una temperatura percepita di 14,7°C. La velocità del vento sarà di 8 km/h da Sud-Est, con raffiche fino a 13,1 km/h. L’umidità si attesterà al 62%.

In conclusione, il fine settimana a Carpi si preannuncia con condizioni meteo variabili. Venerdì inizierà con nubi sparse e temperature elevate, mentre Sabato e Domenica offriranno cieli sereni e temperature più fresche, ideali per attività all’aperto. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo fine settimana perfetto per godere di momenti di svago e relax.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.