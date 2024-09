Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando tra i 13,4°C e i 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. I venti, prevalentemente da nord-ovest, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Castel San Pietro Terme sarà interessata da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 97%. I venti soffieranno da nord-ovest con una velocità di circa 15,2 km/h, creando una brezza tesa. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 2,52 mm.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge moderate persisteranno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a mantenersi alta. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque freschi, con velocità che varieranno tra i 9,8 km/h e i 12,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con le piogge che diventeranno più leggere. La temperatura massima raggiungerà i 17,5°C alle 15:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà ancora alta, e l’umidità si manterrà attorno al 91%. I venti si presenteranno più deboli, con velocità che si attesteranno intorno ai 10,4 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 14,7°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, ma con intensità ridotta, e la copertura nuvolosa rimarrà costante. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,6 km/h e i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire dal weekend, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, per Giovedì 19 Settembre, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata prevalentemente piovosa e fresca.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +13.5° perc. +13.5° 1.88 mm 15.2 NO max 28.7 Maestrale 97 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +13.5° perc. +13.4° 1.19 mm 14.1 ONO max 26.6 Maestrale 97 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +13.9° perc. +13.8° 2.17 mm 10.7 NO max 16.7 Maestrale 96 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 2.3 mm 5.8 N max 19.7 Tramontana 95 % 1016 hPa 12 pioggia moderata +16.2° perc. +16.2° 1.28 mm 15 ENE max 33 Grecale 91 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.64 mm 12 E max 24.4 Levante 87 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.35 mm 1.9 SSE max 3.8 Scirocco 93 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.11 mm 8 NO max 12.7 Maestrale 95 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:11

