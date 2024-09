Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Castel San Pietro Terme si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima mite e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente, portando a un risveglio con cieli sereni. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 19,2°C, con una leggera diminuzione fino a 13,2°C nelle ore serali. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 48 km/h.

Nella mattina, i cieli si presenteranno sereni, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 43%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 15 km/h e i 26 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 19,4°C. L’intensità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 57%.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che continueranno a scendere fino a 13,2°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità si avvicinerà all’80%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica si presenterà favorevole, con poche variazioni significative nel breve termine.

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 22.6 SO max 48 Libeccio 57 % 1007 hPa 3 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 18.5 SSO max 35.4 Libeccio 69 % 1007 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 15.9 SO max 29.4 Libeccio 63 % 1009 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 26.4 SO max 36 Libeccio 48 % 1009 hPa 12 cielo sereno +22° perc. +21.4° Assenti 19.2 O max 25.2 Ponente 43 % 1009 hPa 15 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 3 % 21.1 ONO max 30.3 Maestrale 57 % 1011 hPa 18 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° prob. 6 % 9.5 OSO max 17.9 Libeccio 73 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° prob. 7 % 6.8 OSO max 9.6 Libeccio 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:54

