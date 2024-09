Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio e in serata rappresentano i principali aspetti da tenere in considerazione.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 10%, e il vento sarà leggero, proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 75%, garantendo una notte fresca e piacevole.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 22°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 20% fino a metà mattina. A partire dalle 11:00, si inizieranno a notare nubi sparse, con una temperatura che raggiungerà i 25,6°C.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà progressivamente più coperto. Alle 13:00, si prevede un cielo completamente coperto, con temperature che toccheranno i 27,2°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non assente, con valori che raggiungeranno il 19%. Le condizioni di umidità aumenteranno, arrivando al 58% entro le 17:00.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera attorno alle 18:00. La temperatura scenderà a 22,1°C, e la copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 90%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.1mm. La serata si concluderà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso con possibilità di pioggia leggera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un Mercoledì variabile, ma con momenti di bel tempo da sfruttare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 3.3 SSE max 6 Scirocco 75 % 1010 hPa 3 cielo sereno +17.6° perc. +17.5° Assenti 0.2 OSO max 4.9 Libeccio 81 % 1009 hPa 6 poche nuvole +18.5° perc. +18.5° Assenti 0.5 NE max 5 Grecale 79 % 1009 hPa 9 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 5.8 NE max 5.6 Grecale 60 % 1009 hPa 12 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 6 NE max 4.6 Grecale 49 % 1007 hPa 15 cielo coperto +27° perc. +27.3° prob. 19 % 4.5 ENE max 6.2 Grecale 47 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +22.1° perc. +22.1° 0.1 mm 6.2 ESE max 12 Scirocco 66 % 1005 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 33 % 9.4 SO max 13.6 Libeccio 74 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:28

