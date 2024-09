Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature oscilleranno tra 12°C e 13°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che si attesteranno attorno al 100% fino al pomeriggio. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno con intensità variabile, passando da una brezza tesa a una leggera durante le ore serali.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 12,8°C e un’umidità attorno al 49%. I venti soffieranno da ovest a una velocità di circa 16,6 km/h. Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà molto, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 19°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. I venti si attenueranno, passando a una brezza vivace, con velocità che scenderanno fino a 14,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 13,4°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che aumenterà fino al 59%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 5,8 km/h e 6,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Sabato 14 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +11.4° Assenti 16.6 O max 34.9 Ponente 49 % 1013 hPa 3 cielo coperto +11.8° perc. +10.3° Assenti 16.3 O max 33.3 Ponente 49 % 1013 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +11° Assenti 15.4 O max 39.3 Ponente 47 % 1013 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +16° Assenti 23.8 ONO max 31.6 Maestrale 39 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.5° perc. +18.5° Assenti 20.4 NO max 23.8 Maestrale 36 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.3° perc. +18.4° Assenti 14.4 NO max 17.6 Maestrale 39 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +14.5° Assenti 1.5 ENE max 4 Grecale 52 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° Assenti 5.8 SSO max 5.5 Libeccio 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.