Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43% e una temperatura di circa 21,8°C. La mattina, il cielo sarà completamente coperto e la temperatura percepita salirà a 22°C, con una probabilità di pioggia del 27%. Nel pomeriggio, la temperatura scenderà a 27,3°C, mentre la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, solo 8%. Sabato 28 Settembre, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i 20,1°C. Domenica 29 Settembre, si manterranno condizioni di cielo sereno e temperature attorno ai 19,9°C, rendendo il fine settimana favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. La temperatura si attesterà attorno ai 21,8°C, con una temperatura percepita di 21,9°C. La velocità del vento sarà di 16,8 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 30,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, mentre l’umidità si manterrà intorno al 71%.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura rimarrà stabile a 21,8°C, ma la temperatura percepita salirà a 22°C. La velocità del vento diminuirà a 15,5 km/h da Sud, con raffiche che toccheranno i 28,9 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà al 27%. L’umidità si attesterà al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 27,3°C, con una percezione di 27,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,4 km/h da Sud-Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 31,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, solo 8%. L’umidità rimarrà al 46%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura scenderà a 20,2°C, con una percezione di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 13,1 km/h da Sud-Ovest, con raffiche che toccheranno i 20,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 51%.

Sabato 28 Settembre

Nella notte di Sabato 28 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 41%. La temperatura si attesterà a 16,6°C, con una temperatura percepita di 16°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h da Sud-Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 63%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura salirà a 17,8°C, con una percezione di 17,3°C. La velocità del vento aumenterà a 14,8 km/h da Sud, con raffiche che toccheranno i 25,6 km/h. Non ci sarà probabilità di pioggia e l’umidità scenderà al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,1°C, con una percezione di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 20,3 km/h da Nord-Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 25,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 53%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura scenderà a 13,5°C, con una percezione di 12,6°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h da Est-Sud-Est, con raffiche che toccheranno i 9,6 km/h. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 82%.

Domenica 29 Settembre

Nella notte di Domenica 29 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà a 12,5°C, con una temperatura percepita di 12°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h da Nord-Nord-Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 85%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. La temperatura salirà a 12,3°C, con una percezione di 11,9°C. La velocità del vento aumenterà a 3,5 km/h da Ovest, con raffiche che toccheranno i 5,4 km/h. Non ci sarà probabilità di pioggia e l’umidità scenderà al 86%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 69%. La temperatura si attesterà a 19,9°C, con una percezione di 19,2°C. La velocità del vento sarà di 9 km/h da Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 47%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. La temperatura scenderà a 13,5°C, con una percezione di 12,6°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h da Sud, con raffiche che toccheranno i 8,1 km/h. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 66%.

In conclusione, il fine settimana a Castelfranco Emilia si preannuncia prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Venerdì sarà caratterizzato da un cielo coperto, mentre Sabato e Domenica offriranno condizioni meteo favorevoli per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate per godere del bel tempo.

