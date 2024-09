Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una prevalenza di cieli sereni, con qualche nube sparsa nelle ore del mattino e del pomeriggio. I dati meteo mostrano un clima mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 26°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 35%, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’81%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3 e i 5 km/h, proveniente principalmente da Est-Sud Est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,1°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 26%. La ventilazione si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 11 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 26,6°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 20%, e le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che si attesteranno sui 14 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 50%, favorendo un’atmosfera gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 7%. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno stabili e un clima prevalentemente sereno. Le giornate successive potrebbero presentare lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° Assenti 4.3 ESE max 4.6 Scirocco 81 % 1018 hPa 4 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° Assenti 4 SE max 4.2 Scirocco 81 % 1017 hPa 7 nubi sparse +22.6° perc. +22.7° Assenti 6 SE max 6.5 Scirocco 68 % 1018 hPa 10 nubi sparse +25.9° perc. +26° Assenti 12 S max 12.2 Ostro 53 % 1018 hPa 13 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 14.8 S max 14 Ostro 50 % 1017 hPa 16 nubi sparse +24.7° perc. +24.7° Assenti 11.6 S max 14 Ostro 56 % 1016 hPa 19 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 9.5 SE max 12.6 Scirocco 66 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° Assenti 10.3 SE max 15.2 Scirocco 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:55

