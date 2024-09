Previsioni Meteo Castelvetrano: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,9°C. La mattina presenterà un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno piacevoli, raggiungendo i 25,8°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno a 24,4°C. La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 7%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 21,9°C e 21°C, mentre la velocità del vento sarà leggera, variando da 2,3 km/h a 7,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’85%, garantendo una sensazione di calore moderato.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, raggiungendo una copertura nuvolosa del 60% entro le 11:00. Le temperature saliranno fino a 25,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest, che potrà raggiungere i 22,4 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 54%.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno a 24,4°C alle 15:00, mentre la velocità del vento rimarrà sostenuta, intorno ai 21 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 13 km/h, garantendo una sensazione di freschezza. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano indicano un Sabato che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà verso un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile miglioramento nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° Assenti 2.3 SSO max 2.8 Libeccio 86 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.1° perc. +21.6° Assenti 5.9 NNO max 6.5 Maestrale 89 % 1014 hPa 7 nubi sparse +23.2° perc. +23.5° Assenti 12.3 NO max 21.1 Maestrale 75 % 1015 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.9° Assenti 22.4 NO max 26.2 Maestrale 54 % 1016 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +25.3° prob. 5 % 21 NO max 24.9 Maestrale 61 % 1015 hPa 16 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° prob. 8 % 17.4 NO max 22.7 Maestrale 69 % 1016 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.6° Assenti 15.5 N max 27.6 Tramontana 80 % 1017 hPa 22 nubi sparse +19.9° perc. +20° Assenti 13.2 NNO max 21.2 Maestrale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.