Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,4°C della notte e i 23,6°C attesi nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 87%, e il vento soffierà da sud con una velocità di circa 1,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 15%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 23,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 96%. Il vento si intensificherà leggermente, con velocità che toccheranno i 8,3 km/h. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni significative.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 23,2°C, mentre la probabilità di pioggia aumenterà fino al 21%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 59%, e il cielo rimarrà completamente coperto. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud ovest, con una velocità di circa 7,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 20,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra l’80%. La probabilità di pioggia diminuirà, scendendo a valori minimi, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cava De’ Tirreni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Martedì e Mercoledì si prevede un miglioramento, con schiarite e una leggera diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 15 % 1.8 S max 4.1 Ostro 78 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 2.8 ENE max 3.1 Grecale 79 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 5.7 ENE max 6.1 Grecale 74 % 1014 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 5.6 S max 6 Ostro 60 % 1015 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 8.3 SSO max 6.9 Libeccio 57 % 1014 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.9° prob. 28 % 5.9 SSO max 5.4 Libeccio 59 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° prob. 24 % 2.4 S max 4.2 Ostro 66 % 1013 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 4.3 SE max 5.6 Scirocco 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.