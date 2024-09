Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Cava De’ Tirreni indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 24,6°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,6 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che varierà da 19,4°C a 19,9°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa. La mattina inizierà con un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,1°C alle 07:00 e continuando a salire fino a 24,6°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 16%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 23,8°C e una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente il comfort climatico, mantenendosi attorno al 67%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20,4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Sabato e Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni significative, permettendo di godere di un clima piacevole e stabile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° Assenti 5.3 SE max 7.3 Scirocco 84 % 1016 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° Assenti 4.1 ESE max 5.6 Scirocco 85 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° Assenti 4.4 ESE max 5.6 Scirocco 82 % 1015 hPa 9 cielo sereno +23° perc. +23.1° Assenti 7.3 S max 8.5 Ostro 67 % 1015 hPa 12 poche nuvole +24.6° perc. +24.7° Assenti 10.6 S max 11.8 Ostro 61 % 1014 hPa 15 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 9.6 S max 10 Ostro 67 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° Assenti 5.2 SE max 7.3 Scirocco 79 % 1014 hPa 21 poche nuvole +20.9° perc. +21.1° Assenti 6 ESE max 7.8 Scirocco 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:45

