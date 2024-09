Previsioni Meteo Cesano Maderno: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Cesano Maderno si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La mattina porterà un lieve miglioramento, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 23°C nel corso della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, mantenendo comunque condizioni di stabilità. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89% e una temperatura di 17,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 4,7 km/h. La situazione non cambierà molto nelle ore successive, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16,4°C alle 02:00. La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C alle 06:00, per poi salire rapidamente fino a 23°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con solo il 12% di nuvole visibili.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno tra 22,9°C e 23,3°C. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 6 km/h, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con un’intensità di pioggia assente. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a 18°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Maderno indicano una giornata di Sabato 21 Settembre con un clima variabile, ma complessivamente mite. I prossimi giorni potrebbero portare un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo un cambiamento nel meteo che potrebbe manifestarsi nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 4.4 NNE max 4.7 Grecale 67 % 1022 hPa 3 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° Assenti 4.7 NE max 6.3 Grecale 71 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 4 NNE max 5.9 Grecale 72 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20.6° perc. +20.1° Assenti 0.3 S max 3.8 Ostro 54 % 1022 hPa 12 poche nuvole +23° perc. +22.5° Assenti 6 SSE max 5.9 Scirocco 44 % 1021 hPa 15 nubi sparse +22.9° perc. +22.4° Assenti 6.3 SE max 5.7 Scirocco 45 % 1020 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 4.2 SSE max 8.1 Scirocco 60 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 5.1 NNE max 5.5 Grecale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

