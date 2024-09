Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Cesena si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere un clima umido, con un’umidità che si aggirerà attorno al 71%.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che saliranno fino a 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 61%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni resteranno stabili, con un cielo sempre coperto e temperature che si manterranno sui 16-17°C. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si attenderanno eventi precipitativi rilevanti. Il vento continuerà a soffiare da est, con intensità che non supererà i 9 km/h.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 16°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 76%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma il cielo nuvoloso persisterà.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena nei prossimi giorni indicano una continuazione di questo trend nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili e senza significativi cambiamenti. Si prevede che il clima rimarrà fresco e umido, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono miglioramenti immediati.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 5.3 S max 6.8 Ostro 71 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 4.7 SSE max 6.1 Scirocco 72 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 3.6 S max 4.9 Ostro 74 % 1017 hPa 9 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° prob. 4 % 6.2 SE max 7.3 Scirocco 61 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 3 ESE max 4.1 Scirocco 68 % 1016 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 20 % 6.9 E max 9.1 Levante 72 % 1014 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 19 % 3.9 SE max 5.9 Scirocco 75 % 1013 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° prob. 24 % 1.9 SE max 3.9 Scirocco 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.