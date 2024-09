Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesena di Domenica 29 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si faranno sentire durante le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio sereno e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata complessivamente piacevole.

Durante la notte, Cesena sarà interessata da piogge leggere e moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto alta, raggiungendo il 89%. Il vento soffierà da Nord-Est a una velocità di circa 21,6 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,3 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’83%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e, a partire dalle 06:00, si assisterà a un passaggio a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. Il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra 6,8 km/h e 20,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, Cesena godrà di un cielo sereno, con temperature che toccheranno i 19°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori che scenderanno fino al 2%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, mentre il vento continuerà a soffiare da Est con intensità moderata.

La sera si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 13°C. Il vento rimarrà leggero, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena indicano una giornata che inizierà con piogge, ma che si trasformerà in un pomeriggio soleggiato e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.74 mm 15 NNO max 33.9 Maestrale 88 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +14.5° 0.31 mm 21.6 NE max 39.3 Grecale 74 % 1021 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° prob. 57 % 6.8 NNE max 22.2 Grecale 72 % 1022 hPa 9 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 16.8 E max 22.4 Levante 53 % 1024 hPa 12 poche nuvole +19° perc. +18.2° Assenti 16.7 E max 17.3 Levante 49 % 1024 hPa 15 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 15.1 ESE max 15.2 Scirocco 54 % 1024 hPa 18 cielo sereno +14.7° perc. +13.8° Assenti 7.5 S max 8.8 Ostro 63 % 1025 hPa 21 poche nuvole +13.5° perc. +12.6° Assenti 7.9 S max 8.7 Ostro 65 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:50

