Previsioni Meteo Cesena: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Cesena si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, l’aumento della copertura nuvolosa potrebbe influenzare la percezione del caldo, rendendo l’atmosfera più fresca verso sera.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 13,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, creando una sensazione di calore.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a 22,6°C entro le ore centrali della giornata. La brezza tesa, con velocità che potrà arrivare fino a 28,9 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 54%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,6°C, ma la sensazione di calore potrebbe diminuire a causa della copertura nuvolosa e dell’intensificarsi del vento, che potrà raggiungere i 40,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi oltre il 50%, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,9°C. Il vento si farà più leggero, ma continuerà a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare a 27,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cesena indicano un trend di instabilità, con un possibile ritorno di condizioni più variabili. Mercoledì e giovedì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con la possibilità di piogge e temperature in calo. Gli amanti del sole dovranno quindi approfittare della mattinata di martedì, prima che le nuvole prendano il sopravvento.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° prob. 53 % 10.4 SSO max 13.4 Libeccio 85 % 1009 hPa 3 cielo sereno +17.1° perc. +17.1° prob. 42 % 9 OSO max 13.5 Libeccio 85 % 1009 hPa 6 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° prob. 34 % 5.6 SO max 11.5 Libeccio 87 % 1010 hPa 9 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 16.4 OSO max 28.9 Libeccio 54 % 1011 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23° Assenti 24.6 OSO max 40.3 Libeccio 50 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° Assenti 21 OSO max 41 Libeccio 52 % 1011 hPa 18 cielo coperto +19.3° perc. +18.7° Assenti 13.9 OSO max 33.8 Libeccio 57 % 1012 hPa 21 cielo coperto +19° perc. +18.6° prob. 10 % 14 SO max 27 Libeccio 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:59

