Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Comacchio di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,4°C e i 20,1°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 44,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La velocità del vento sarà di circa 18,3 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia moderata, con temperature che saliranno fino a 19,1°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 35,7 km/h e provenendo principalmente da Est-Nord Est. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e sporadiche piogge leggere. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,1°C alle ore 14:00. I venti si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 23,1 km/h. L’umidità scenderà al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

La sera porterà un ritorno delle piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. I venti continueranno a soffiare da Est-Nord Est, con velocità di circa 20,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comacchio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni a seguire, ma per ora è opportuno prepararsi a un Giovedì caratterizzato da pioggia e vento.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.43 mm 18.3 NNO max 26.2 Maestrale 90 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.88 mm 18.6 ENE max 30.9 Grecale 76 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +18.7° perc. +18.6° 1.25 mm 30.4 ENE max 40.3 Grecale 76 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +18.9° perc. +18.8° 0.79 mm 35.7 ENE max 44.2 Grecale 75 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.52 mm 31.3 E max 41.7 Levante 73 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.9° 0.56 mm 23.9 ESE max 27.4 Scirocco 72 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +19.3° perc. +19.1° 0.29 mm 16.6 ENE max 23.7 Grecale 71 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +19° perc. +18.9° 0.78 mm 18.4 ENE max 27.3 Grecale 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:09

