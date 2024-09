Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Comacchio si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nelle ore serali, mentre la velocità del vento si presenterà moderata, con raffiche provenienti principalmente da Sud Est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 51% e il 65%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo a Comacchio si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che varierà tra 11 km/h e 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, garantendo una notte relativamente fresca ma senza precipitazioni.

La mattina di Lunedì inizierà con nubi sparse e una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo che diventerà sempre più coperto. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10 km/h, con direzione Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 54%, creando un clima umido ma non eccessivamente afoso.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 13 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 56%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 17°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%, il che potrebbe rendere l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e fresco, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso il fine settimana, quando le temperature potrebbero aumentare e la nuvolosità diminuire. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono cieli sereni a breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Comacchio

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.2° Assenti 11.2 SE max 13.4 Scirocco 57 % 1024 hPa 3 poche nuvole +16.3° perc. +15.6° Assenti 12.2 ESE max 13.8 Scirocco 59 % 1023 hPa 6 poche nuvole +16.2° perc. +15.5° Assenti 10.4 SE max 11.8 Scirocco 60 % 1023 hPa 9 cielo coperto +18.1° perc. +17.4° Assenti 10.5 SE max 10 Scirocco 53 % 1023 hPa 12 cielo coperto +18.8° perc. +18.1° Assenti 10.4 ESE max 7.5 Scirocco 52 % 1022 hPa 15 cielo coperto +18.4° perc. +17.7° Assenti 13.4 SE max 11.2 Scirocco 56 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° Assenti 11.1 SE max 14 Scirocco 63 % 1021 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 7.8 SE max 9.1 Scirocco 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:48

