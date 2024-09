Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Comacchio indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti, prevalentemente provenienti da sud-ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità fresche.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 19,8°C. La probabilità di pioggia sarà alta, con piogge leggere attese nelle prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà intorno ai 18,7 km/h, creando una leggera brezza tesa. L’umidità sarà elevata, attorno al 78%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma le piogge si attenueranno. La temperatura salirà fino a raggiungere i 22,4°C intorno a mezzogiorno, con una percezione di calore leggermente superiore. I venti si manterranno moderati, con velocità che varieranno tra 15 km/h e 20 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura massima di circa 23,3°C. Le condizioni di umidità rimarranno stabili, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 6%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,4°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo un’intensità fresca, con raffiche che potrebbero superare i 40 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Comacchio mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° prob. 88 % 18.7 SO max 33 Libeccio 78 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.5° 0.59 mm 16.5 OSO max 25.8 Libeccio 94 % 1009 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +17.4° prob. 49 % 15 O max 23.9 Ponente 90 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 13.2 OSO max 18.4 Libeccio 71 % 1011 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° Assenti 13 SO max 20.4 Libeccio 59 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° prob. 6 % 30.2 SO max 38.4 Libeccio 56 % 1010 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° prob. 17 % 26.5 SO max 44.8 Libeccio 57 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19° prob. 29 % 21.6 SO max 39.1 Libeccio 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:59

