Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Comacchio di Venerdì 20 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si verificheranno durante la notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 20°C, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente da est-nord-est. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento della temperatura.

Durante la notte, le previsioni del tempo evidenziano la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. La temperatura si attesterà attorno ai 20°C, con una temperatura percepita di 19,8°C. Il vento soffierà a una velocità di 25,2 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 35,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Le nuvole si presenteranno sparse, con una copertura che scenderà al 54%. Le temperature saliranno, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, ma con intensità ridotta, attorno ai 19 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64%, favorendo un clima piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, si confermeranno condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 36% al 61%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una temperatura percepita simile. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varierà tra i 12 e i 18 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, contribuendo a un clima asciutto e piacevole.

La sera porterà un ulteriore diradamento delle nuvole, con una copertura che scenderà fino al 31%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. Il vento sarà più leggero, con velocità che si aggirerà attorno ai 5-11 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, ma senza compromettere il comfort atmosferico.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio indicano un Venerdì 20 Settembre caratterizzato da un inizio instabile, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. Le temperature miti e le condizioni di cielo parzialmente nuvoloso favoriranno attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero continuare a salire e un clima più stabile, rendendo il fine settimana particolarmente gradevole per i residenti e i visitatori.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Comacchio

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +19.8° 0.46 mm 25.2 ENE max 35.7 Grecale 69 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 45 % 25.5 NE max 35.8 Grecale 65 % 1017 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° prob. 36 % 19.4 NE max 28.9 Grecale 67 % 1018 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° prob. 24 % 23.4 ENE max 26.7 Grecale 60 % 1019 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° prob. 37 % 17.4 ENE max 20.1 Grecale 60 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° prob. 23 % 14.1 E max 19.2 Levante 61 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° prob. 23 % 12.2 ESE max 15.6 Scirocco 67 % 1020 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 11.4 E max 15.3 Levante 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:07

