Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Lunedì 30 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 46 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un cielo limpido e sereno.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 30 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 40%, contribuendo a un comfort climatico piuttosto elevato. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. Anche in questa fascia oraria, l’umidità rimarrà contenuta, rendendo il clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle del pomeriggio, con una velocità che si attesterà intorno ai 20 km/h. L’umidità aumenterà, ma non in modo significativo, mantenendo un livello di comfort accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 21°C. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze di Copertino.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 28.5 NNO max 43.7 Maestrale 58 % 1019 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 31.1 NNO max 46.3 Maestrale 55 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 30.6 NNO max 36.5 Maestrale 48 % 1019 hPa 10 cielo sereno +21.2° perc. +20.4° Assenti 29.6 NNO max 33 Maestrale 41 % 1019 hPa 13 cielo sereno +21.3° perc. +20.5° Assenti 32 NNO max 34.7 Maestrale 41 % 1018 hPa 16 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 27.4 N max 34.8 Tramontana 49 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +17.4° Assenti 23.5 NNO max 37.8 Maestrale 50 % 1018 hPa 22 poche nuvole +18.1° perc. +17.4° Assenti 19.9 NNO max 36.1 Maestrale 56 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.