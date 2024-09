Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La meteo si presenterà inizialmente con qualche nuvola, ma si prevede un progressivo miglioramento, con il sole che dominerà nel pomeriggio e in serata. Le temperature percepite saranno gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia leggera che si attenuerà rapidamente. La temperatura si attesterà intorno ai 23°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà del 52%, mentre la velocità del vento raggiungerà i 22,6 km/h da Nord Ovest, creando una brezza tesa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa scenderà al 17%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 23,5 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno molto basse, rendendo la mattinata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 38,4 km/h, con raffiche che potranno superare i 41 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 37%, garantendo un clima secco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno a circa 19°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, intorno ai 36 km/h, creando un’atmosfera fresca e ventilata. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino di Domenica 29 Settembre si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero leggermente diminuire, ma senza significative variazioni nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo periodo di bel tempo, godendo di giornate piacevoli e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.3° perc. +20.7° prob. 11 % 23.5 NO max 36.8 Maestrale 46 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° prob. 1 % 24.1 NO max 40.6 Maestrale 53 % 1015 hPa 7 cielo sereno +21.1° perc. +20.8° prob. 6 % 26.7 NNO max 33 Maestrale 59 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° Assenti 30 NNO max 32.2 Maestrale 47 % 1016 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +23.6° Assenti 38.4 NNO max 41.5 Maestrale 37 % 1015 hPa 16 poche nuvole +20.8° perc. +20.2° Assenti 38 NNO max 49.2 Maestrale 50 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 32.9 NNO max 48.2 Maestrale 58 % 1018 hPa 22 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° Assenti 31.5 NNO max 46 Maestrale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.