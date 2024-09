Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 28 Settembre, Correggio si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La mattina porterà un cielo sereno, con un incremento della temperatura fino a raggiungere i 21,2°C intorno alle 9:00. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 30,5 km/h.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni meteo indicano una stabilità delle condizioni, con temperature che si manterranno attorno ai 19,8°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo attività all’aperto. La velocità del vento si attesterà intorno ai 22 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 8%.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 14,3°C. I venti si faranno più leggeri, con intensità che varieranno da una brezza leggera a una bava di vento. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste, mantenendo così un clima asciutto e confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché eventuali cambiamenti potrebbero influenzare le condizioni meteorologiche. La stabilità del meteo favorirà attività all’aperto, rendendo il fine settimana particolarmente piacevole per gli abitanti e i visitatori della zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.8° perc. +17.3° Assenti 7.8 S max 11.7 Ostro 63 % 1007 hPa 3 cielo sereno +17° perc. +16.5° prob. 3 % 8.4 S max 12.9 Ostro 67 % 1007 hPa 6 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° prob. 1 % 13 S max 27.6 Ostro 64 % 1008 hPa 9 cielo sereno +21.2° perc. +20.4° prob. 25 % 16.2 OSO max 21.9 Libeccio 41 % 1009 hPa 12 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° prob. 28 % 26.9 ONO max 33 Maestrale 53 % 1010 hPa 15 cielo sereno +19.1° perc. +18.5° prob. 9 % 20.6 O max 27.8 Ponente 54 % 1011 hPa 18 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° prob. 5 % 8.4 ONO max 18 Maestrale 68 % 1014 hPa 21 cielo sereno +14.6° perc. +13.9° prob. 1 % 7.6 O max 12.6 Ponente 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.