Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Cremona di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 25,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, con cielo prevalentemente coperto e temperature che saliranno fino a 18,6°C entro le 11:00. La nuvolosità rimarrà alta, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con umidità che si manterrà attorno al 65%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo: il cielo si aprirà a nubi sparse e le temperature raggiungeranno un massimo di 21,8°C. La velocità del vento aumenterà, con punte di 19,7 km/h, rendendo l’aria più fresca e gradevole. La probabilità di pioggia diminuirà, favorendo attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 14,5°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cremona mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, con giornate soleggiate che favoriranno attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.1 mm 12.5 ONO max 23.4 Maestrale 84 % 1018 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 42 % 11.5 O max 21.3 Ponente 84 % 1017 hPa 6 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 42 % 12.6 O max 23.4 Ponente 83 % 1016 hPa 9 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° Assenti 8.2 ONO max 10.9 Maestrale 67 % 1017 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +20° Assenti 13.6 E max 27.3 Levante 58 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° prob. 26 % 15.9 ESE max 24.7 Scirocco 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° prob. 17 % 1.9 NE max 5.6 Grecale 76 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 6.1 NNE max 7.4 Grecale 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:17

