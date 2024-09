Previsioni Meteo Cremona: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta umidità che renderà l’aria piuttosto pesante.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C, con una percezione leggermente più alta di 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1004 hPa.

Durante la mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia continuerà a cadere, con temperature che scenderanno fino a 15,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 10 e i 18 km/h, sempre da Est, e l’umidità rimarrà elevata, sfiorando il 90%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,54 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia moderata. Le temperature raggiungeranno il minimo di 14,2°C, con una percezione termica che non varierà significativamente. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mentre l’umidità si attesterà attorno al 94%. Le precipitazioni si faranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 3 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 12°C. Le condizioni di maltempo persisteranno, con forti piogge attese, specialmente nelle ore serali, dove si potrebbero registrare accumuli di 5,3 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 32,6 km/h, mentre l’umidità rimarrà sopra il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con piogge che potrebbero protrarsi anche nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni di instabilità atmosferica, con temperature fresche e un’alta umidità che caratterizzeranno il clima locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.55 mm 0.9 NE max 5.4 Grecale 89 % 1004 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 53 % 7.8 E max 13.3 Levante 91 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.29 mm 10.9 E max 23.4 Levante 94 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.3 mm 14.7 E max 25.2 Levante 89 % 1003 hPa 12 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 2.54 mm 11.1 N max 25.5 Tramontana 90 % 1003 hPa 15 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.36 mm 8.2 N max 14.8 Tramontana 92 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +12.6° perc. +12.4° 1.75 mm 13.2 ENE max 25.4 Grecale 91 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +11.7° perc. +11.3° 3.12 mm 12.5 E max 24.4 Levante 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:31

