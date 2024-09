Previsioni Meteo Cremona: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona di Lunedì 23 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso, con un aumento della probabilità di pioggia nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,5°C e i 21,1°C. La presenza di venti leggeri e la copertura nuvolosa al 100% suggeriscono un clima umido, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord Est, con una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 78%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà contenuta, con valori di umidità che si manterranno elevati, attorno al 63%. I venti, leggeri e provenienti da Est, contribuiranno a mantenere una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera prevista a partire dalle 14:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21,1°C. La pioggia si intensificherà progressivamente, con accumuli che potranno arrivare a 0,54mm entro le 18:00. L’umidità aumenterà, superando il 88%, e i venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 23,9km/h.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con forti piogge attese a partire dalle 21:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,1°C, mentre la pioggia potrà accumularsi fino a 6,82mm. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 97%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, rendendo l’atmosfera ancora più umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un netto aumento delle precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più elevate, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° prob. 2 % 1.7 NE max 3.3 Grecale 79 % 1016 hPa 3 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 2.4 S max 3.3 Ostro 84 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 3.8 NE max 3.9 Grecale 83 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 6.2 ESE max 8.5 Scirocco 75 % 1014 hPa 12 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° prob. 9 % 9.7 ESE max 11.4 Scirocco 63 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +19.6° perc. +19.5° 0.21 mm 8.5 E max 15.9 Levante 75 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.54 mm 8.8 E max 20.7 Levante 88 % 1010 hPa 21 forte pioggia +16.2° perc. +16.4° 6.82 mm 9.7 ONO max 19.8 Maestrale 98 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:10

