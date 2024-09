Previsioni Meteo, ecco quando migliorerà il tempo dopo il Ciclone Boris

MeteoWeb

All’inizio della settimana, si prevede un marcato peggioramento del tempo in Italia, provocato dall’arrivo di una perturbazione atmosferica proveniente dai Balcani. Questo sistema ciclonico determinerà una fase significativa di maltempo, caratterizzata da piogge abbondanti, raffiche di vento intense e l’ingresso di una massa d’aria fredda, che comporterà una sensibile diminuzione delle temperature su gran parte del territorio nazionale.

Durante i primi giorni della settimana, le temperature massime registreranno un brusco calo a causa del maltempo persistente. Al contrario, le temperature minime non scenderanno in modo significativo, poiché la copertura nuvolosa densa impedirà la dispersione del calore notturno verso l’atmosfera, trattenendolo vicino al suolo e mantenendo così i valori termici più elevati durante la notte.

A partire da metà settimana, in particolare da mercoledì, si cominceranno a notare i primi segni di un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un leggero aumento delle temperature diurne. Tuttavia, sarà solo con l’avvicinarsi del weekend che si assisterà a una ripresa più marcata delle temperature, con una progressiva attenuazione del freddo. Venerdì, infatti, le temperature cominceranno a risalire in modo più evidente, riportandosi su livelli più consoni al periodo autunnale, in particolare nelle regioni meridionali e nelle isole maggiori.

Nel fine settimana, le temperature subiranno un ulteriore incremento, con valori che in alcune aree potrebbero tornare persino sopra la media stagionale. Questo riscaldamento sarà particolarmente percepibile nelle regioni del Centro-Sud e sulle isole maggiori, dove le massime potrebbero superare i +25°C, riportando temporaneamente un clima quasi estivo. In queste aree, è probabile che il sole faccia capolino tra le nuvole, regalando giornate più luminose e miti.

Il miglioramento delle condizioni climatiche sarà favorito dall’arrivo di correnti d’aria più calde, che causeranno una risalita delle temperature soprattutto nelle ore diurne. Anche nelle regioni settentrionali si noterà un aumento dei valori termici, seppur in misura più contenuta rispetto al Sud. Al Nord, le temperature torneranno su valori più tipici dell’autunno inoltrato, con giornate piacevoli anche se meno calde rispetto al Centro e al Sud del Paese.

Nonostante questo rialzo delle temperature diurne, le minime durante la notte rimarranno fresche, ma senza subire cali drastici grazie alla presenza di una residua copertura nuvolosa, che continuerà a trattenere parte del calore vicino alla superficie terrestre. In ogni caso, il rialzo termico sarà più evidente nelle ore centrali del giorno, mentre durante la notte l’aria fresca si farà ancora sentire, pur senza raggiungere valori particolarmente rigidi.

In sintesi, la settimana sarà caratterizzata da una fase iniziale di maltempo, seguita da un progressivo miglioramento che porterà, soprattutto verso il fine settimana, a un riscaldamento significativo, con temperature piacevoli e giornate più soleggiate, in particolare al Centro-Sud e nelle isole maggiori.

La situazione meteo in tempo reale

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.